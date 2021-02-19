Мертенс и Соболенко победили в финале парного турнира Australian Open

Бельгийская теннисистка Элиза Мертенс и представительница Белоруссии Арина Соболенко стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В рамках финальной встречи пара в двух сетах разобралась с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой – 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. На счету победительниц пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта. Их соперницы оформили один эйс, допустили восемь двойных и реализовали один брейк из 11.

Соболенко и Мертенс завоевали свой пятый титул в парном разряде и второй – в рамках турниров «Большого шлема». В 2019 году они побеждали на US Open.