Андрей Чесноков: Психологически Медведев в перкрасной форме

«Если говорить о Медведеве на турнире, то раскрытие возможностей началось после матча с Краиновичем. Он стал неудержимым. Стало очевидно, что обыграть его невозможно. С такой игрой как в полуфинале ему и Джокович вполне по силам. Психологически Медведев в прекрасной форме. В этом состоянии он способен творить чудеса. У Медведева хорошие шансы на титул».

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев накануне вышел в финал Australian Open, где сыграет с первой ракеткой мира Сербом Новаком Джоковичем.