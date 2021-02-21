Новак Джокович – Даниилу Медведеву: Ты еще выиграешь турнир «Большого шлема», но подожди пару лет

Новак Джокович после своей победы над Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии выразил уверенность в том, что в будущем его соперник обязательно станет победителем одного из турниров «Большого шлема».

«Матч был классным, а ты прекрасный спортсмен и отличный парень, – отметил Джокович в послематчевом интервью для организаторов турнира, обратившись к Медведеву. – Мы раньше классно тренировались вместе, но ты не звонишь мне уже несколько лет. Тем не менее, приятно, что ты все это помнишь.

Ты обязательно выиграешь турнир «Большого шлема». Это вопрос времени. Но подожди еще несколько лет, если ты не против».

Джокович выиграл Australian Open в девятый раз за карьеру и в третий раз подряд.

В Австралии Медведев во второй раз вышел в финал турнира «Большого шлема». В 2019 году Даниил в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю в решающей встрече Открытого чемпионата США (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).