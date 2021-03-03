Рублев одолел Маррея и вышел четвертьфинал турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Великобритании Энди Маррея в матче второго круга теннисного турнира в Роттердаме (Нидерланды).
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 36 минут.
Таким образом, 23-летний москвич вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) – Жереми Шарди (Франция).
Добавим, что соревнования в Роттердаме завершится 7 марта, а общий фонд турнира составляет 1 млн 117 тысяч евро.
источник: «Советский спорт»