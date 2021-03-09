Грачева не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Гвадалахаре

Российская теннисистка Варвара Грачева завершила свое выступление на турнире WTA в Гвадаларахе (Мексика).
В первом круге соревнований 20-летняя спортсменка в трех сетах уступила представительнице Черногории Данке Ковинич – 3:6, 6:4, 5:7.
Матч продолжался 2 часа 25 минут. На счету Грачева, занимающей 94-е место в рейтинге WTA, две подачи навылет, четыре двойных ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 18. Ее соперница оформила три эйса, допустила пять двойных и реализовала шесть брейков из семи.
Следующей соперницей Ковинич станет американка Лорен Дэвис.
источник: «Советский спорт»