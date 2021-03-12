Кудерметова не смогла пробиться в финал парного турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Тимея Бабош из Венгрии завершили свои выступления на турнире WTA в Дубае в парном разряде.

В полуфинале соревнований пара уступила представительницам Китая Ифань Сюй и Чжаосюань Ян по итогам двух сетов – 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Статистика эйсов – 2-0 в пользу Кудерметовой и Бабош. При этом они допустили пять двойных ошибок при подачах и реализовали два брейк-пойнта из шести. У соперниц четыре двойных и шесть реализованных брейков из десяти.

В решающей встречи китайская пара сыграет либо с американками Бетани Маттек-Сандс и Джессикой Пегулой, либо против представительницы Хорватии Дарьи Юрак и Алексы Гуарачи из Чили.