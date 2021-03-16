Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

26-летняя россиянка Маргарита Гаспарян в матче первого круга турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в трех сетах (6:7, 6:1, 6:1).

Российская теннисистка четыре раза подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из семнадцати.

Француженка сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и два раза забрала подачу соперницы из девяти предоставленных случаев.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с чешской спортсменкой Катериной Синяковой.