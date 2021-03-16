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Германия - Бундеслига 4-я четверть Миттельдойчер 64 Альба 82
Италия - Серия B 2-й тайм, 65' Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 3.80 Х 1.81 П2 4.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 68' Брешия 1 Реджина 0 П1 1.27 Х 5.00 П2 17.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 67' Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.70 Х 2.45 П2 16.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 64' Монца 1 Реджана 0 П1 1.13 Х 8.30 П2 21.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 65' Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 3.50 Х 1.85 П2 4.70
Англия - Первая лига 1-й тайм, 21' Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 1 П1 4.50 Х 3.80 П2 1.70
Англия - Первая лига 1-й тайм, 23' Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.24 Х 2.60 П2 4.10
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 23' Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 1 П1 10.0 Х 5.50 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 24' Мидлсбро 1 Престон Норт Э 0 П1 1.30 Х 5.90 П2 9.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 23' Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 5.80
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 22' Дерби Каунти 0 Брентфорд 1
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 23' Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.60 Х 2.75 П2 3.20
Англия - Первая лига 2-й тайм, 68' Милтон-Кинс До 1 Плимут Аргайл 0 П1 1.27 Х 5.80 П2 8.70
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.30 Х 3.70 П2 3.10
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.29 Х 6.70 П2 9.90
Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
16 марта 21:27
автор: Артем Спиридонов

Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

26-летняя россиянка Маргарита Гаспарян в матче первого круга турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Франции Кристину Младенович в трех сетах (6:7, 6:1, 6:1).

Российская теннисистка четыре раза подала навылет, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из семнадцати.

Француженка сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и два раза забрала подачу соперницы из девяти предоставленных случаев.

За выход в четвертьфинал Гаспарян поборется с чешской спортсменкой Катериной Синяковой.

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