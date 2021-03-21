Дарья Касаткина: Смотрю и анализирую в основном мужской теннис

Дарья Касаткина после победы на St. Petersbusg Ladies Trophy заявила, что для улучшения своей игры она в основном ориентируется на мужской теннис.

«Я бы не сказала, что почерпнула что-то от теннисисток, с которыми я соревнуюсь, – цитирует Касаткину официальный сайт турнира. – Я в этом плане стараюсь ориентироваться на мужской теннис. Смотрю и анализирую в основном мужской теннис.

Конечно, я очень рада тому, что я выиграла еще один турнир в этом сезоне. У меня сейчас самые великолепные ощущения. Конечно же, это усиливает мою уверенность в себе. Как говорит мой тренер: «Лучшее лекарство для теннисиста – это победа в матчах».

23-летняя Касаткина выиграла четвертый титул в своей карьере и второй в нынешнем году. В феврале Дарья стала победительницей турнира Phillip Island Trophy в Мельбурне.