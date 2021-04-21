Потапова проиграла Кырсте в 1/8 финала турнира WTA в Стамбуле

Во втором круге турнира категории WTA 250 в Стамбуле российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла румынке Соране Кырсте – 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продлился 1 час и 45 минут.

Кырстя сделала два эйса, при двух двойных ошибках, а также реализовала семь брейк-пойнтов из 12.

Потапова ни разу не подала на вылет, допустила 14 двойных ошибок, а также выиграла шесть геймов на подаче соперницы при восьми брейк-пойнтах.

В четвертьфинале Кырстя сыграет с победительницей завтрашнего матча Веры Звонаревой (Россия) и Фионы Ферро (Франция).