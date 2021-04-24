Евгений Кафельников: Буду ждать от Карацева такой же игры на «Ролан Гаррос»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Бундеслига 4-я четверть Крайльсхайм Ме 98 Раста Фехта 81
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Сент-Луис Блюз 3 Колорадо Эвела 3 П1 1.31 Х 3.80 П2 21.0
НБА - регулярный чемпионат 4-я четверть, 39' Милуоки Бакс 90 Филадельфия Си 67
Аргентина - Примера 1-й тайм, 43' Уракан 0 Бока Хуниорс 0 П1 4.80 Х 2.45 П2 2.24
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Ред Уи 0 Даллас Старз 0 П1 4.20 Х 4.30 П2 1.73
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Флорида Пантер 0 Каролина Харри 0 П1 2.55 Х 4.10 П2 2.38
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Калгари Флэймз 0 Монреаль Канад 0 П1 2.23 Х 4.10 П2 2.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Виннипег Джетс 0 Торонто Мэйпл 0 П1 2.70 Х 4.30 П2 2.23
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Айлен 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.20 Х 4.10 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Детройт Пистон 0 П1 1.54 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.54 П2 2.55
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Нью-Орлеан Пел 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.68 П2 2.25
Аргентина - Примера 03:00 Унион 0 Индепендьенте 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Маверик 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.79 П2 2.07
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.12 П2 6.70
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Анахайм Дакс 0 Вегас Голден Н 0 П1 5.00 Х 4.60 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Миннесота Уайл 0 П1 2.80 Х 4.20 П2 2.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Аризона Койотс 0 П1 2.65 Х 4.00 П2 2.33
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Ванкувер Кэнак 0 Оттава Сенатор 0 П1 2.14 Х 4.20 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Денвер Наггетс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.10 П2 7.50
Италия - Серия А 13:00 Виктория Либер 0 Олимпия Милан 0
Португалия - Сегунда 13:15 Академику 0 Порту Б 0 П1 4.20 Х 3.40 П2 1.84
Италия - Серия А 13:30 Беневенто 0 Удинезе 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 14:00 Рединг 0 Суонси Сити 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Сочи 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.24
Англия - Премьер-лига 14:00 Вулверхэмптон 0 Бёрнли 0 П1 2.13 Х 3.20 П2 3.90
Франция - Лига 1 14:00 Ницца 0 Монпелье 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Санкт-Паули 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Гамбург 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Ганновер-96 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.60
24 апреля 23:05
автор: Александр Шульгин

Евгений Кафельников: Буду ждать от Карацева такой же игры на «Ролан Гаррос»

Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал итоги полуфинального матча турнира АТР в Белграде между Асланом Карацевым и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

«Когда играешь против Джоковича, всегда надо верить в чудо. Сегодня Аслан сыграл очень хорошо. Он комфортно себя чувствует на грунтовом покрытии, это помогло добиться результата. Та работа, которую он проделывает, дает свои плоды.

Будем ждать от Карацева такой же игры на предстоящем «Ролан Гаррос», но сначала, конечно, хочется пожелать Аслану удачи в завтрашнем финале», — приводит слова Кафельникова Sport24.ru.

Напомним, в полуфинале турнира в Сербии Карацев в трех сетах одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 7:5, 4:6, 6:4.

В финале Карацев сразится с победителем пары Маттео Берретини/Даниэль Таро.

источник: Sport24.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мюнхен примет матчи чемпионата Европы по футболу"Реал" не стали исключать из нынешней Лиги чемпионовОпубликован предварительный календарь Кубка мира-2021/22Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»Самая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Панарин не едет на ЧМ, где он был нужен. Третьяк объяснил отказ звезды сыграть в Риге
Наконец-то официальные лица ФХР обнародовали информацию о перспективах Артемия Панарина сыграть за сборную на чемпионате мира 2021 года. Президент федерации Владислав Третьяк сообщил, что нападающего «Рейнджерс» ждать в Риге не стоит.
Официально: Санкт-Петербург примет сразу семь матчей Евро-2020. Милости просим, Ибрагимович и Левандовски
Оргкомитет чемпионата Европы перенес в Санкт-Петербург три игры, которые должен был принять Дублин.
Нагучев ставит на «лис» и Гвардиолу, Орзул верит в Месси и верховое Дерби всея Руси. Битва полов #7
"Плеймейкер" представляет седьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Дерби будет судить арбитр, при котором «Спартак» никогда не проигрывал, забил три пенальти, но регулярно пропускает
"Плеймейкер" рассказывает о том, как назначенные на 27-й тур РПЛ арбитры ранее судили команды, матчи которых им предстоит обслуживать 24 и 25 апреля.
Такой Панарин нужен сборной. Артемий забил гол-красавец, который не спас его горе-команду (видео)
Артемий Панарин продолжил штамповать голы за «Рейнджерс», практически обеспечив себе звание лучшего российского бомбардира НХЛ-2021. Однако в Кубке Стэнли его команда вряд ли выступит.
Почему «Манчестер Сити» откроет счет и победит «Тоттенхэм». Расклад на финал Кубка лиги 25.04.2021
Углубленная статистика противостояния «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» за 10 последних сезонов, которая поможет спрогнозировать исход встречи принципиальных соперников в воскресной битве за титул.
Разыскивается новый тренер «Спартака». Вариантов много, идеальный — перекупить Николича
Красно-белым пора определяться с новым главным тренером на будущий сезон. Число потенциальных кандидатов растет с каждым днем.
МОК показал кулак Black Lives Matter. На Олимпиаде в Токио за вставание на колено последуют санкции
Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета.
27-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
24 и 25 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 27-м туре.
Туктамышева научила Урганта исполнять четверной лутц
Капитан сборной России на победном командном ЧМ-2021 в Токио Елизавета Туктамышева посетила шоу "Вечерний Ургант".
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика