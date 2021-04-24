Евгений Кафельников: Буду ждать от Карацева такой же игры на «Ролан Гаррос»

«Когда играешь против Джоковича, всегда надо верить в чудо. Сегодня Аслан сыграл очень хорошо. Он комфортно себя чувствует на грунтовом покрытии, это помогло добиться результата. Та работа, которую он проделывает, дает свои плоды.

Будем ждать от Карацева такой же игры на предстоящем «Ролан Гаррос», но сначала, конечно, хочется пожелать Аслану удачи в завтрашнем финале», — приводит слова Кафельникова Sport24.ru.

Напомним, в полуфинале турнира в Сербии Карацев в трех сетах одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича - 7:5, 4:6, 6:4.

В финале Карацев сразится с победителем пары Маттео Берретини/Даниэль Таро.