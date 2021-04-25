Кырстя выиграла турнир в Стамбуле, обыграв в финале Мертенс

В финале турнира категории WTA 250 в Стамбуле румынская теннисистка Сорана Кырстя обыграла бельгийку Элизу Мертенс – 6:1, 7:6 (7:3).

Обе соперницы сделали по одному эйсу. Кырстя не допустила ни одной двойной ошибки, а также выиграла пять брейк-пойнтов из 12.

Мертенс допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из пяти.

31-летняя Кырстя выиграла второй титул в одиночном разряде в своей карьере. В октябре 2008 года Сорана победила на турнире в Ташкенте, одолев в решающем матче немку Сабину Лисицки – 2:6, 6:4, 7:6 (7:4).