Андрей Рублев: Карацев по своему возрасту всегда был одним из первых в России

«Я его знаю с детства. По своему возрасту он всегда был одним из первых в России. Когда у нас были сборы и командные соревнования, мы виделись. Мне кажется, в детстве он думал, как и все талантливые дети, что все само сложится. Потом, когда время шло, и он не реализовывал ожидания, Аслан стал все по-другому воспринимать, больше работать.

Возможно, с этим были связаны и его травмы. Полагаю, к нему пришло понимание, что, помимо таланта, нужно реально пахать. Из этого складывается прогресс, который он сейчас и показывает», — добавил Рублев.

Напомним, Андрей Рублев на следующей неделе выступит на «Мастерсе» в Мадриде.

Аслан Карацев примет участие на турнире в Лионе.