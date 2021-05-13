Звонорева проиграла Каролине Плишковой и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Вера Звонорева во встрече третьего круга турнира в Риме уступила чешке Каролине Плишковой со счетом 5:7, 3:6.

Победительница встречи была лучше как на подаче, так и на приеме. Плишкова подала пять эйсов, совершив такое же количество двойных ошибок, и реализовала семь из 16 брейкпоинтов.

Звонорева ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и четыре раза смогла взять подачу соперницы, имея на это десять возможностей.

В четвертьфинале Плишкова сыграет с победительницей матча Остапенко - Халеп.