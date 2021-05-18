Серена Уильямс проиграла Синяковой во втором круге турнира в Парме

Во втором раунде (1/8 финала) турнира WTA в итальянской Парме американка Серена Уильямс уступила в двух сетах чешской теннисистке Катерине Синяковой – 6:7 (4:7), 2:6.

Матч продлился 1 час и 37 минут.

Восьмая ракетка мира Уильямс пять раз подала на вылет, допустив семь двойных ошибок, а также выиграла два гейма на подаче соперницы при четырех брейк-пойнтах.

Синякова не сделала ни одного эйса при четырех двойных ошибках, однако на подаче Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В четвертьфинале Катерина сыграет с победителем матча Анны-Лены Фридсам (Германия) и Каролин Гарсии (Франция).