Стефанос Циципас: Чемпионская гонка ATP? Моя цель – набрать семь или восемь тысяч очков в 2021 году

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свое первое место в Чемпионской гонке ATP.

Напомним, что 23 мая 22-летний спортсмен стал победителем турнира в Лионе, обыграв в финале представителя Великобритании Кэмерона Норри со счетом 6:3, 6:3. Таким образом, грек набрал 3360 очков и возглавил рейтинг Чемпионской гонки в мужском одиночном разряде.

– Чемпионская гонка ATP? Для меня это приоритет, и я стараюсь набрать как можно очков в туре в 2021 году. На данный момент все складывается неплохо. Я показываю стабильную игру, благодаря которой мне удается показывать отличные результаты. Моя цель – набрать семь или восемь тысяч очков в этом году. Учитывая мою текущую форму, думаю, что мне по силам добиться этого, – цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

На данный момент теннисист из Греции является пятой ракеткой мира. На счету игрока 7500 очков. Отставание от идущего первым в рейтинге серба Новака Джоковича составляет 3563 очка.