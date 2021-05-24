Винус Уильямс проиграла румынке Кырсте в первом круге турнира в Страсбурге

Американская теннисистка Винус Уильямс завершила свои выступления на турнире серии WTA-250 в Страсбурге, потерпев поражение в первом круге от представительницы Румынии Сораны Кырсти со счетом 1:6, 6:2, 1:6.

Матч продолжался 1 час 46 минут. 40-летняя Уильямс, занимающая 104-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из четырех. У ее соперницы четыре эйса, одна двойная и шесть реализованных брейков из десяти.

В следующем раунде соревнований Кырстя сыграет с китаянкой Шуай Чжан.