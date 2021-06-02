Серена Уильямс в трех сетах переиграла Бузарнеску и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче второго круга «Ролан Гаррос» победила румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:3, 5:7, 6:1.

Победительница была лучше соперницы и на подаче и на приеме. Уильямс подала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и взяла пять подач румынки, имея на это 14 возможностей.

Бузарнеску по ходу игры не подавала эйсов, сделала семь двойных ошибок и реализовала два из семи брейкпоинтов.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Уильямс-младшая сыграет со своей соотечественницей Даниэллой Коллинз, которая ранее обыграла украинку Ангелину Калинину (6:0, 6:2).