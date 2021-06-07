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07 июня 23:43
автор: Александр Шульгин

Анастасия Павлюченкова: В эмоциональном плане десять лет назад я была абсолютным ребенком

Россиянка во второй раз в своей карьере пробилась в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказал, насколько она изменилась с того момента, как в последний раз играла в этой стадии турнира.

«Десять лет назад Анастасия была абсолютным ребенком, особенно в эмоциональном плане. А сейчас Анастасия, как я считаю, показывает более умный теннис, более уверенный. И более уверена в себе и своих силах, является уже взрослым человеком», — приводит слова Павлюченковой телеканал Eurosport.

Напомним, в 1/8 финала турнира россиянка обыграла белоруску Викторию Азаренко и вышла в четвертьфинал, в котором сразится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

источник: Eurosport.ru
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