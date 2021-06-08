Швентек обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал Roland Garros

20-летняя Ига Швентек в четвертом круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах (6:3, 6:4) победила украинку Марту Костюк.

За 1 час 34 минуты полячка по разу подала навылет и ошиблась на подаче, при этом она реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

Костюк выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и воспользовалась двумя попытками из семи для взятия подачи соперницы.

За выход в полуфинал грунтового «Шлема» Швентек поборется с представительницей Греции Марией Саккари.