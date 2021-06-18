Андрей Рублев: После первого сета у Кольшрайбера произошел спад, я чувствовал воодушевление

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою игру в четвертьфинале турнира в Галле.

Напомним, что на этой стадии он обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

«Доволен своей игрой и выходом в полуфинал, впервые в Галле. Первый сет получился очень сложным. Кольшрайбер вел на тай-брейке 3:0, но я смог отыграться. Это стало ключевым моментом матча. Мне кажется, после первого сета у соперника произошел психологический спад. Я наоборот, чувствовал воодушевление. В первом гейме второго сета я выполнил пару отличных ударов с приема», — цитирует спортсмена официальный сайт тура.

В полуфинале Рублев сыграет с грузином Николозом Басилашвили.