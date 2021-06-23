Россияне не сумели выйти в финал квалификации Уимблдона

Ще не вмерла… Как Украине пройти на Евро-2020 дальше России: полный расклад

23 июня завершается групповой этап чемпионата Европы. От исхода матчей в группах Е и F зависит, попадет ли в 1/8 финала сборная Украины, которая, как и наша команда, набрала три очка, но заняла не четвертое, а третье место в своем квартете.