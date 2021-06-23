Россияне не сумели выйти в финал квалификации Уимблдона

Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов не смогли выйти в финал квалификации Уимблдона.
Сафиуллин уступил итальянцу Федерико Гайо со счетом 6:3, 2:6, 3:6 . Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Кузнецов в двух сетах уступил австрийцу Себастьяну Офнеру - 3:6, 5:7. Продолжительность этого матча составила 1 час 7 минут.
Напомним, что в основную сетку попали четверо россиян: Даниил Медведев (второй номер посева), Андрей Рублёв (7), Аслан Карацев (21) и Карен Хачанов (26).
источник: «Советский спорт»