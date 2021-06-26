Шамиль Тарпищев: Победа Медведева на травяном покрытии важна для уверенности

Победа Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисных профессионалов (ATP) на Майорке придаст ему уверенности перед игрой на Уимблдоне и Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Медведев обыграл американца Сэма Куэрри в финале и впервые выиграл турнир на траве. Уимблдон также проводится на травяных кортах.

«По всем компонентам, по всем линиям Даня был немного лучше, особенно на второй подаче», - сказал Тарпищев. «Победа важна для уверенности, учитывая предстоящие Уимблдон и Олимпийские игры. Эта победа на траве - плюс».

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, занимая 11-е место под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Медведев дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США 2019 года и на Открытом чемпионате Австралии 2021 года).