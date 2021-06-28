Рублев вышел во второй круг Уимблдона, переиграв Дельбониса

Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого раунда Открытого чемпионата Великобритании в четырех сетах (3:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:2) победил аргентинца Федерико Дельбониса.

Рублев десять раз подал навылет, два раз ошибся на подаче и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

Аргентинец выполнил семь эйсов, допустил столько же двойных ошибок и воспользовался двумя попытками из пяти для взятия подачи Андрея.

Во втором круге Уимблдона россиянин сразится с победителем матча Ричардас Беранкис (Литва) - Ллойд Харрис (ЮАР).