Хачанов победил Макдональда на старте Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого раунда Открытого чемпионата Великобритании победил американца Маккензи Макдональда со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.
Хачанов подал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.
Макдональд сделал 13 подач навылет, совершил семь двойных ошибок и взял три подачи соперника, имея на это 17 возможностей.
В следующем матче Хачанов сыграет с победителем встречи Егор Герасимов (Белоруссия) – Джей Кларк (Великобритания).