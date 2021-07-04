Начиная с четвертьфиналов, на аренах Уимблдона разрешена 100% посещаемость

На главных кортах Уимблдона разрешена стопроцентная посещаемость зрителей.

«Мы рады сообщить, что на центральном корте и корте № 1 разрешена 100% посещаемость зрителей на стадии четвертьфиналов, для центрального корта эта информация касается также полуфиналов и финалов», - написано в сообщении пресс-службы Уимблдона.

Напомним, что до второй недели турнира в основных сетках мужских и женских одиночных соревнований добрались четыре российских теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова.