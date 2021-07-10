Кудерметова и Веснина не смогли выиграть Уимблдон в парном разряде, уступив Мертенс и Се Шувей

В финале парного разряда на Уимблдоне российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина проиграли дуэту Элизе Мертенс (Бельгия)/Се Шувей (Тайвань) - 6:3, 5:7, 7:9.

Россиянки пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из 12.

На счету их соперниц - два эйса, шесть двойных ошибок и реализовано шесть брейк-пойнтов из десяти.

Таким образом, для Се Шувэй это третий титул в женском парном разряде на Уимблдоне. Ранее она побеждала в 2013 и 2019 годах. Мертенс впервые выиграла турнир.

Чемпионка 2017 года Веснина в четвертый раз играла в финале Уимблдона в женском парном разряде, Кудерметова – впервые.