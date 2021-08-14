Даниил Медведев: Мне будет очень непросто стать первой ракеткой мира при Джоковиче

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы в борьбе с сербом Новаком Джоковичем за первое место в рейтинге ATP.

Напомним, что в данный момент 25-летний спортсмен занимает вторую строчку рейтинга, набрав 9920 очков. Отставание от Джоковича составляет 2193 очка.

– Честно говоря, очень непросто стать первой ракеткой мира при Джоковиче. Новак побеждает практически в каждом матче турнирах Большого шлема. Мне необходимо обыграть его в финале. Возможно, я был бы ближе к своей цели, если бы победил Джоковича в финале Australian Open 2021, но мне этого не удалось, – приводит слова Медведева Tennis Head.

Напомним, что в решающей встрече Открытого чемпионата Австралии россиянин уступил Джоковичу в трех сетах – 5:7, 2:6, 2:6.