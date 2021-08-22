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22 августа 15:11
автор: Владислав Корегин

Рублев высказался по поводу столкновения Медведева с камерой в полуфинале турнира в Цинциннати

После данного индицента Даниил получил повреждение руки и в итоге уступил своему соотечественнику.

Российский теннисист Андрей Рублев выразил свое мнение по поводу инцидента со столкновением Даниила Медведева с камерой в очной встрече на турнире в Цинциннати.

Напомним, что во втором сете вчерашнего полуфинального матча Медведев врезался в видеокамеру и травмировал руку. Затем спортсмен ударил камеру ногой по объективу и обратился к судье, заявив, что мог получить серьезную травму. Также он стал угрожать судом, если бы не смог продолжить встречу из-за этой ситуации.

– Ситуация тяжелая. Во время игры теннисист может врезаться во что-нибудь, особенно когда бегает далеко за задней линией. В данном случае Даниил столкнулся с камерой. Конечно, это может быть очень опасно, столкновение может привести к негативным последствиям, – цитирует Рублева «МК-Спорт», ссылаясь на слова спортсмена, сказанные пресс-службе ATP.

Добавим, что Рублев впервые в своей карьере обыграл Медведева (2:6, 6:3, 6:3) и вышел в финал турнира в Цинциннати. Его соперником в решающей встрече станет представитель Германии Александр Зверев.

источник: МК-Спорт
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