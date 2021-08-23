Рублев уступил Звереву в финале турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Александру Звереву в финальном матче турнира в Цинциннати (США).

Встреча продолжалась один час и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу немецкого теннисиста. За время матча Рублев 11 раз подал навылет и реализовал единственный брейк-пойнт, на счету его соперника шесть эйсов, пять реализованных брейк-пойнтов из десяти, а также шесть двойных ошибок.

Отметим, что Рублев и Зверев встретились в пятый раз, во всех встречах сильнее был немецкий теннисист.