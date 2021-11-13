Сергей Гранкин: Для победы на чемпионате мира игрокам нужно заранее зарядиться эмоциями

«НА ДВУХ РЕШАЮЩИХ ЭТАПАХ ЧЕМПИОНАТА МИРА СТАДИОНЫ БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ»

– Сергей, у вас за плечами четыре чемпионата мира. Что осталось в памяти, какой самый яркий?

– Наверное, первый - в Японии в 2006-м году. Это был мой дебют, мне был всего 21 год. К остальным чемпионатам мира у команды не получалось подойти в оптимальной форме.

– В чем главный залог успеха для любой сборной на мировом первенстве?

– Прежде всего, в командном духе. Плюс - в хорошей подготовке. Чемпионат по срокам длинный, продолжается две с половиной недели. Для того, чтобы к решающим матчам подходить свежими, нужно проводить ротацию состава. Использовать всех игроков, а не опираться, условно, на одну шестерку.

– Из тех стран, где проходили чемпионаты мира, где атмосфера была самая волейбольная?

– Наверное, в Польше в 2014-м. Поляки любят волейбол, у них это спорт номер один. На всех матчах, не только польской сборной, трибуны заполнялись почти полностью. Матч открытия проходил на футбольном стадионе в Варшаве. Думаю, после чемпионата мира-2022 сможем понять, насколько волейбол популярен в России.

– А сейчас как?

– Сложно сказать, ведь последний сезон в чемпионате России прошел практически без болельщиков. Но уверен: на двух решающих этапах залы в большинстве матчей будут заполнены. А вот собрать на первой стадии аншлаги – это уже сверхзадача для оргкомитета.

– Вы побывали во всех российских городах, где будут проходить матчи чемпионата мира. Какой город самый волейбольный в нашей стране?

– В свое время, можно было назвать Белгород. А сейчас… Где-то футбол побеждает, где-то – любовь к хоккею на первом месте. Возможно, стоит выделить Новосибирск и Кемерово. Там всегда полные залы.

«ДО СИБИРИ БОЛЕЛЬЩИКИ ДОБЕРУТСЯ»

– Если болельщики «Берлина» спросят совет, куда съездить во время чемпионата мира, что скажете?

– В Питер, Казань, Ярославль, Москву. Это четыре города, где есть, что посмотреть иностранцам.

– А сибирские города?

– Думаю, и туда болельщики доберутся. В любом случае в Сибири народ любит волейбол и ходит постоянно. Сибирь точно без болельщика не останется.

– Начало вашей карьеры прошло в клубе из Ярославля. Что в нем обязательно стоит увидеть?

– Обязательно - старый город, набережную Волги. Там красивые места и исторические памятники. Для меня Ярославль – один из самых любимых городов после родных Ессентуков. Детские, юношеские впечатления всегда оставляют в душе след. Хотя потом я долго выступал в Москве.

- На московских матчах чемпионата мира реально собрать большую аудиторию?

– Думаю, что в Москве и Питере полные залы будут на ключевых матчах, и конечно, на играх с участием сборной России.

«В БУНДЕСЛИГЕ ИГРАЮТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В РОССИИ»

– В Германии вас спрашивают о предстоящем чемпионате мира? Одноклубники, например.

– Нет. Сейчас чемпионат бундеслиги только начался. Весь интерес - к внутреннему первенству, предстоящей Лиге чемпионов. Я думаю, уже на следующий год придется о чемпионате мира в России рассказывать.

– К Германии привыкли быстро?

– Уровень жизни, конечно, впечатляет. Здесь все спокойнее, уравновешеннее. Единственное, по-немецки я не разговариваю. Что-то не дается язык. В основном, по-английски общаюсь, и его вполне хватает для контактов внутри команды. У нас в «Берлине» большой интернационал: есть игроки из США, Австралии, Франции, Польши.

– Немецкая бундеслига по уровню волейбола соответствует ожиданиям?

– Я ничего особенного не ожидал, но был удивлен. Все ведь считают, что в России самый сильный чемпионат в мире. Наверное, так и есть. Но в плане организации бундеслига повыше уровнем, здесь все четко расписано.

– А по уровню волейбола есть ли большая разница между чемпионатами России и Германии?

– Не скажу, что разница грандиозная. Сейчас уровень волейбола вырос везде в Европе. Посмотрите, на ту же Словению! В России более силовой волейбол, а в бундеслиге – защитного плана, делается акцент на прием, по скорости они нас превосходят. Не сказал бы, что сильно отстаем, но разница есть.

– Ведущие российские волейболисты редко уезжают играть заграницу. Для вас Германия – первый такой опыт. Польза от него есть?

– Тут многое зависит от того, куда ты едешь. Если просто в Европу «поиграть» – это одно. Если в какие-то топовые команды – другое. Опыт опытом, но все зависит от уровня твоего клуба.

– Вы не разочарованы, что выбрали чемпионат Германии?

– Мне пришлось покинуть московское «Динамо» в середине чемпионата, в декабре. Возможности перебраться в какой-то другой российский клуб, просто не было. Варианты были только в других странах. Потом, конечно, по завершению сезона последовали предложения от российских клубов, но я уже освоился в Германии.

– У вас был шанс поехать на Олимпиаду в Токио?

– Прямых предложений не было. Да, ходили слухи. Но конкретно мне Саммелвуо не звонил.

– Со сборной роман закончен?

– Сейчас уже сложно сказать. Посмотрим. Олимпиада для меня была все-таки важнее, чем чемпионат мира.

«НА ОЛИМПИАДЕ ПОЛУЧАЕШЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАРЯД»

– Как вы рассматриваете весь сезон в целом для российской сборной?

– В принципе, мои прогнозы, плюс-минус, сбылись. На Олимпиадах наша сборная всегда выступает хорошо. А чемпионат Европы после Олимпийских игр – это всегда сложно. Мне кажется, туда нужно было везти тех пацанов, которые не ездили в Токио, и которым есть, что доказывать. Они бы получили опыт выступления на большом турнире, а тренер – возможность проверить их в важных матчах. Можно было взять, к примеру, того же связующего Абаева. У нас, к счастью, есть выбор игроков.

– А почему именно на Олимпиадах наша сборная демонстрирует свой максимум?

– Олимпиада – соревнование, которое нельзя сравнивать с чем-то еще. Другой турнир, другая планета. На нее и настроиться легче. Тем более, получаешь постоянный эмоциональный заряд в олимпийской деревне, находясь в кругу спортсменов из других видов спорта. И потом ты все выплескиваешь на площадке. На чемпионате мира или Европы – все-таки такая более камерная атмосфера, и ты находишься внутри только своей команды.

– Если не поступит предложение из сборной, пойдете на игры в качестве болельщика?

– Думаю, что какие-то игры вживую точно посмотрю. Скорее всего - на финальной стадии, соответственно, в Москве или Петербурге. И заранее советую всем игрокам нашей сборной набраться больше позитивных эмоций, чтобы их хватило для победы на чемпионате мира!