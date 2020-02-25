Владимир Зиничев: Команду лихорадило, но мы вернули веру в себя

«ВСЕ ОТГОВОРКИ – В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ»

- В понедельник завершился регулярный чемпионат Суперлиги. Уже готовы подвести итоги?

- В общем, да. В последние три дня ситуация в таблице постоянно менялась. И придется отметить, что некоторые команды пустились в довольно «интересное» плавание по подбору более удобных соперников на плей-офф. Это, в частности, касается калининградского «Локомотива», который отправил на Сахалин молодежь. С одной стороны – чтобы сохранить силы основных игроков. С другой – самое главное! – чтобы столкнуть потенциальных конкурентов в плей-офф уже в полуфинале. Но мы не будем их за это осуждать. Это лишний раз говорит, что наши соперники нас опасаются, и кроме хорошего в этом ничего нет. Хотя, как показывает история и статистика, такой вот поиск удобных конкурентов обычно приводит к плачевным последствиям. Да и в принципе такие истории не красят чемпионат и вызывают претензии клубов, которые честно борются за свои места.

- «Динамо» заняло в регулярке четвертое место. Провал или нет?

- Скажем, не так много вещей в этом сезоне мы можем записать себе в плюс. Да, объяснить можно все, и есть объективные вещи, которые помешали нам выступить лучше. В первую очередь – большое количество травм и болезней, которые начались еще летом, в период выступлений игроков за сборные, и продолжались дальше. Тут можно вспомнить и аппендицит Ирины Фетисовой, и проблемы Лорен Карлини, которая со всей командой США подхватила странную детскую болезнь на чемпионате Северной Америки, из-за чего присоединилась к «Динамо» уже только по ходу сезона. Не обошлись без травм другие лидеры, включая и Наталию Гончарову. Можно ли было этого избежать? Наверное. Что-то мы могли предугадать, что-то предупредить. Какие-то огрехи связаны с просчетами руководства – как тренерского штаба, так и клуба в целом. Но главное – мы не прекращали бороться. Команду лихорадило, а чемпионат в этом году скоротечный, и времени исправить ситуацию было немного. Но в настоящий момент у нас есть повод надеяться, что концовку сезона мы проведем лучше, чем его начало и середину.

- В середине был финал Кубка России. Это за хороший результат не считается?

- Для какой-то команды – возможно. Но мы в прошлом году выиграли все российские турниры. И после этого довольствоваться четвертым местом в регулярке Суперлиги и вторым в Кубке России нам не пристало. Есть задачи, поставленные президентом клубы, и они должны выполняться. А объяснения, что именно пошло не так – это разговоры в пользу бедных.

«ОГНЕНОВИЧ ПОДАЛА НА НАС В СУД»

- Можете прояснить ситуацию с Майей Огненович, которая покинула клуб сразу после подписания контракта на этот сезон. Что случилось и как это отразилось на команде?

- История с Майей началась еще перед стартом предыдущего чемпионата, когда она внезапно решила возобновить карьеру в сборной. Мы понимали, что возрастной игрок (Огненович сейчас 35 лет, - Прим. ред.), пройдя горнило чемпионата мира – 11 матчей за 2 недели! – вернется в клуб не в лучшем состоянии. Так и вышло – из-за усталости, болезней и прочих проблем Майя пропустила начало сезона и ряд важных матчей, включая Суперкубок. К декабрю она набрала форму, помогла нам выиграть Кубок России, после чего отпросилась на Новый год в Сербию. И уже оттуда написала, что ложится на плановую операцию из-за проблем, не связанных с волейболом. Так мы опять потеряли ее на целый месяц. Конечно, мы обсудили с ней, что подобные пропуски, когда команда остается с одной связующей на долгий срок, ставит под угрозу выполнение наших задач. И это будет иметь последствия в финансовом плане. Майя со всем согласилась. Когда мы продлевали контракт на сезон 2019-2020, она попросила о более выгодных условиях, и мы пошли на это, чтобы компенсировать ей прежние издержки. Но буквально сразу после этого Огненович через агента сообщила, что несмотря на новое соглашение, она больше не будет выступать за «Динамо». Сослалась на московские пробки, длинные перелеты и прочие сложности жизни в России. Хотя, как оказалось, за нашей спиной уже подписала другой контракт – с «Вакифбанком».

- И вы так просто ее отпустили?

- Конечно, можно было удержать. Заставить остаться. Но зачем? Принуждать человека играть насильно, тем более – такого мастера – бессмысленно. Мы связались с турецким клубом и сообщили, что готовы ее отпустить, но за небольшую компенсацию. Которую с нас затребовали за игрока, которого пришлось искать на замену Огненович. Все стороны договорились, история на этом закончилась. А после мы узнали, что Майя подала на нас в суд с требованием выплатить ей деньги за тот месяц, который она пропустила из-за той самой операции, не связанной со спортом. Разбирательство пока идет, но без особых подвижек. Решения нет.

- Расставание с основной связующей сильно отразилось на команде?

- Разумеется! Мы же собирали состав под нее. И собрали! Плюс трансферный период завершился. А тут знаем, что один из ключевых игроков в итоге покидает команду. И искать замену было сложно. И потом – налаживать игру.

- При этом вам с «Вакифбанком» играть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Действительно, судьба-злодейка опять свела нас с ними в плей-офф! В итоге и Майя приедет замотивированная – своими исками к «Динамо». И мы, конечно, будем мотивированы тоже – держа в уме всю эту историю. Посмотрим, что выйдет.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУЛАТОВИЧА ВЫШЛО ГАРМОНИЧНЫМ»

- Меньше месяца назад «Динамо» возглавил Желько Булатович. Как принималось это решение и довольны ли вы его работой?

- Насчет «довольны» - это вопрос результатов, а их мы узнаем по итогам сезона. В прошлом году «Динамо» выиграло все российские титулы, и все были довольны Александром Сукомелом. В этом сезоне начались проблемы, и он попал под огонь критики. Когда команда на ходу, ей руководить проще. Когда она теряет ход, теряет себя, тут начинается самая сложна работа. В какой-то момент Сукомел почувствовал - ему нужна поддержка. И обратился с предложением позвать в тренерский штаб Павла Борща. Я согласился, но обозначил задачу – успешное выступление в Кубке России. Если выиграем, значит, практика работы дуэтом дает результат. Но победа досталась «Динамо-Казани», а сам тандем Борщ - Сукомел не сдвинул ситуацию в лучшую сторону. С Павлом мы после этого расстались, но команда продолжила терять веру в себя. И я решил – раз нужна поддержка, почему не пригласить Желько?

- Действительно, почему?

- Он уже работал в «Динамо» - во времена Зорана Тернича. И летом 2017 года, когда Зоран был занят с командой Сербии на чемпионате Европы, именно Желько готовил клуб к сезону. Причем, в паре с кем? С Сукомелом. Тогда они отлично справились вдвоем. Так почему не попробовать вспомнить тот опыт?

- Эффект уже есть?

- Приход Желько вышел достаточно гармоничным. Как в плане взаимодействий в самом тренерском штабе, так и в плане взаимодействия штаба с командой. Все игроки стали лучше понимать свою роль и задачи. Ситуация стабилизировалась, ко многим вернулась вера в себя. Усилилась мотивация. Именно это позволяет надеяться, что худшие момента сезона мы оставили позади. А дальше сможем реабилитироваться за прежние неудачи.

- Насколько реально выиграть золото чемпионата России?

- При благоприятном исходе серии с «Протоном», в полуфинале мы выходим на «Динамо-Казань». Которое в этом сезоне выглядит явно предпочтительнее других клубов и, как говорится, на ходу. Но даже так я не вижу ничего невозможного в том, чтобы их обыграть. Если у нас получалось делать это в предыдущие годы, почему не повторить тот успех? Именно на это мы настраиваемся. Именно ради этого продолжаем работать.