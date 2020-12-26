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Разгром в финале. «Динамо» выиграло Кубок России
26 декабря 21:00
автор: Олег Чикирис
автор фото: ВФВ

Разгром в финале. «Динамо» выиграло Кубок России

После двух потрясающих полуфиналов главный матч Кубка страны по волейболу не совсем оправдал ожиданий: московское «Динамо» без больших проблем одолело «Зенит».

В комплектовании волейбольный «Зенит» в какой-то степени пошел по пути футбольного клуба, собрав под своими знаменами российских звезд, добавив к ним пару суперлегионеров – французского связующего Антуана Бризара и кубинского доигровщика Ореола Камехо. Тренера подобрали под стать составу – финна Туомаса Саммелвуо, сотворившего чудо с кемеровским «Кузбассом», выиграв чемпионат России.

Несмотря на качественные «ингредиенты» вкус получившегося «блюда» оставлял желать лучшего. Питерцы никак не могли поймать свою игру: в нынешнем сезоне в чемпионате России у команды девять побед при четырех поражениях. Результат выше среднего, но не больше. К тому же всем лидерам питерцы проиграли.

Победа в полуфинале над казанскими одноклубниками стала знаковой, учитывая катастрофический отрицательный баланс побед и поражений в играх с многократным чемпионом России. Эта победа могла стать отправной точкой для появления в Питере не просто волейбольного клуба, а клуба с приставкой «супер». Однако закрепить эту победу нужно было еще одной (которая к тому же сопровождалась бы вручением первого в истории «Зенита» трофея) – над «Динамо» в финале. Однако и москвичам победа очень была нужна, ведь титулованные гости с 2008 года не выигрывали Кубок, а с 2013-го не выходили даже в финал.

Начало матча получилось для хозяев обескураживающим: москвичи в борьбе, но сумели вырвать победу в первом сете – 25:20. У питерцев был очень большой процент брака, особенно напрягало то, что часто ошибался связующий Бризар. Конечно, не лучшим образом на его действиях сказывалась слабая игра команды на приеме, но и невынужденных ошибок у француза хватало. То скидка не пройдет, то Клюке приходится атаковать левой рукой. Да и вообще в нападении игра у «Зенита» не ладилась. Как результат Саммелвуо пришлось заменить Бризара на Дмитрия Ковалева. Однако поймавших еще накануне в матче с «Локомотивом» кураж динамовцев так просто не остановить. В составе гостей можно было бы выделить Панкова или Подлесных, Соколова или Лихошерстова, а можно молодого Антона Семышева, забившего важные мячи под занавес матча. А можно никого не выделять: бело-голубые в этот день были сильны именно командной игрой.

Вторая и третья партии не сильно отличались от первой: гости уходили вперед, хозяева героически их догоняли, а потом сами отдавали завоеванные позиции, ошибаясь на ровном месте. Появление суперклуба в Санкт-Петербурге пока откладывается. Что не может не напрягать не только болельщиков «Зенита», но и сборной России, ведь в Питере играет костяк национальной команды. Да и тренирует и «Зенит», и сборную один человек.

Тем не менее, не исключено, что рождение суперклуба в «Финале четырех» Кубка все же произошло. Но это не «Зенит», а «Динамо». Бело-голубые лидируют по потерянным очкам в чемпионате страны, взяли Кубок, да и вообще такой сильной команды в Москве давно не было.

У нас в финале все получилось, при этом мы не позволили сопернику проявить себя в полной мере, сказал после матча наставник «Динамо» Константин Брянский.

Кого из своей команды могли бы посоветовать Туомасу Саммелвуо взять в национальную сборную?
Минимум четырех игроков.

Саммелвуо согласился с коллегой.

СТАТИСТИКА

Кубок России
Финал

Динамо – Зенит – 3:0 (20:25, 21:25, 19:25)

источник: «Советский спорт»
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