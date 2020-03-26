Девушка дня. Красотка из краснодарского «Динамо» Мария Бибина

«Советский спорт» не устает восхищаться красотой российских волейболисток и сегодня в рубрике «девушка дня» поздравляет с днем рождения либеро краснодарского «Динамо» Марию Бибину.

Воспитанница самарской «Искры» прошла через молодежную команду московского «Динамо», а с 2013 года выступает за «Динамо» из Краснодара, с которым дважды выигрывала Кубок ЕКВ (2015, 2016).

ФОТО: https://www.instagram.com/mariyabibina/