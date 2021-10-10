Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в матче за Суперкубок России

Московское «Динамо» на своей площадке победило «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:1 (26:24, 25:21, 21:25, 29:27) в матче за Суперкубок России.

Таким образом, бело-голубые завоевали третий подобный трофей в своей истории. Ранее «Динамо» становилось обладателем Суперкубка в 2008 и 2009 годах.

Добавим, что данная игра также проходила в рамках второго тура регулярного чемпионата российской Суперлиги по волейболу, бело-голубые одержали вторую победу, а клуб с берегов Невы потерпел первое поражение.

16 октября «Динамо» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Зенит» дома - против «Белогорья».