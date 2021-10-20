Мусэрский дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский центральный блокирующий японского «Сантори» Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба клуба.

Отстранение россиянина начинается с 5 апреля и действует до 4 января. К тренировкам он может приступить 5 ноября. Отметим, что официально Мусэрский не вошел в заявку сборной России на Олимпиаду в Токио по причине травмы.

Положительная допинг-проба была сдана волейболистом в мае 2013 года, когда он выступал за «Белогорье».

Напомним, что в составе сборной России Мусэрский выиграл Кубок мира (2011), две Мировых лиги (2011, 2013), Олимпиаду в Лондоне (2012), чемпионат Европы (2013) и Лигу наций (2018).