Дмитрий Мусэрский: РУСАДА скрыло от меня и WADA положительную допинг-пробу

Центральный блокирующий Дмитрий Мусэрский заявил, что РУСАДА скрыло от него, что он сдал положительную допинг-пробу из-за чего увеличился срок дисквалификации спортсмена.

«Как я узнал этим летом, положительный результат дала допинг-проба, взятая Российским антидопинговым агентством в конце чемпионата России-2013. Но тогда это скрыли и от меня, и от WADA. Я не понимаю зачем, потому что тогда максимальная дисквалификация составила бы всего три месяца. Так или иначе в 2021 году я должен нести ответственность за то, что в 2013 году произошла случайность, а результат сокрыли. Мне кажется, это крайне нечестно. Сейчас мое возмущение уже меньше, чем летом, но всю эту ситуацию считаю несправедливой по отношению к себе», - приводит слова Мусэрского «РИА Новости».

Положительная допинг-проба была сдана волейболистом в мае 2013 года, когда он выступал за «Белогорье».

Напомним, что в составе сборной России Мусэрский выиграл Кубок мира (2011), две Мировых лиги (2011, 2013), Олимпиаду в Лондоне (2012), чемпионат Европы (2013) и Лигу наций (2018).