В ВФВ убеждены, что Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать допинг

Всероссийская федерация волейбола отреагировала на информацию о дисквалификации Дмитрия Мусэрского.

Ранее стало известно, что блокирующий японского «Сантори» отстранен от спорта на девять месяцев за нарушение антидопинговых правил. Положительная проба сдана Мусэрским в мае 2013 года, когда он выступал за «Белогорье».

«Надо отметить, что вменяемая спортсмену субстанция представляет собой экстракт герани и теоретически может попасть в организм спортсменов в случае использования «загрязнённых» БАДов или иных продуктов спортивного питания. Это событие стало большой неожиданностью как для ВФВ, так и для самого спортсмена. В связи с тем мы убеждены, что Дмитрий Мусэрский никогда бы не стал сознательно использовать запрещённые субстанции», — цитирует RT заявление пресс-службы ВФВ.

Ранее волейболист заявил, что РУСАДА скрыло от него, что он сдал положительную допинг-пробу из-за чего увеличился срок его дисквалификации.

Напомним, что Мусэрский входил в состав сборной России на победной Олимпиаде 2012 года в Лондоне.