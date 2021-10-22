Международная волейбольная организация изучает сведения СМИ о казни волейболистки из Афганистана

Международная федерация волейбола прокомментировала сведения СМИ о казне афганской волейболистки членами радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

«Международная федерация волейбола чрезвычайно шокирована и потрясена сообщениями некоторых СМИ о трагической гибели Махджубин Хакими», - передает ТАСС заявление организации. «Однако следует отметить противоречивые сведения об истинной причине ее смерти».

Также федерация отметила, что она продолжит находиться в тесном контакте со спортивными организациями и общественными объединениями, чтобы обеспечить безопасность спортсменов.

6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.