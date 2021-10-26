Оргкомитет ЧМ-2022 и Клипы ВКонтакте запустили волейбольный челлендж

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 и Клипы ВКонтакте запустили челлендж #волейбум. Для участия в челлендже нужно записать клип и опубликовать видео на платформе Клипы ВКонтакте с хештегом #волейбум. Тема ролика: как волейбольные умения могут пригодиться тебе в обычной жизни.

Лучшие клипы попадут часы обратного отсчета чемпионата мира 2022 в 10 городах-организаторах турнира, а самые креативные авторы получат сувениры от оргкомитета чемпионата.

Ролики должны соответствовать следующим условиям:

- клип должен быть вертикальным;

- клип должен быть снят в высоком разрешении;