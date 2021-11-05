Комиссия FIVB посетила в Екатеринбурге объекты чемпионата мира по волейболу 2022

Представители FIVB, Volleyball World и Оргкомитета турнира проверяют готовность спортивных арен, которые меньше, чем через год примут матчи мирового первенства, и объектов гостиничной инфраструктуры.

В первый день визита в Екатеринбург делегация посетила Дворец игровых видов спорта, где с 27 по 29 августа 2022 года пройдут матчи первого предварительного этапа.

«Хочу поблагодарить руководство региона за теплый прием от имени всех участников визита. В Свердловской области любят спорт, и волейбол особенно, ведь это домашний регион самого титулованного женского клуба – «Уралочка». У региона большой опыт в организации крупных мероприятий. Уверен, матчи первого этапа пройдут на высшем уровне», - рассказал генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Финальное утверждение всех объектов турнира ожидается в декабре 2021 года.