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Волейболисты провели мастер-класс в Белгороде

Праздник для учащихся школ, организованный накануне старта чемпионата мира, добрался до Белгорода – 9 ноября в образовательный комплекс «Алгоритм успеха» пришли звезды волейбола.
Волейболисты провели мастер-класс в Белгороде
11 ноября 2021 11:05
автор: Александр Бойченко, Олег Чикирис
автор фото: Советский спорт

Среди гостей школы были Сергей Тетюхин – генеральный менеджер сборной России, директор «Белогорья», а также капитан команды Роман Брагин и связующий Дмитрий Ковалев. Роман Брагин и Дмитрий Ковалев провели для учащихся «Алгоритма успеха» мастер-класс.

Разминка, несколько полезных упражнений и, конечно, отработка их на площадке. Волейбольные профи делились секретами личного опыта и попутно отвечали на самые разные вопросы детей. При этом было хорошо видно, с каким удовольствием взрослые и известные игроки занимались с детьми и с каким восторженным вниманием их слушали ребята и старательно выполняли все советы волейболистов.
«Ощущения в работе с детьми двоякие: с одной стороны, это очень интересно, а с другой, сложно»,— поделился впечатлениями после мастер-класса Дмитрий Ковалев. – Я прекрасно понимаю наших детских тренеров, которым тяжело было справляться с нами в этом возрасте. Но, думаю, получилось хорошо, весело, ребятам должно было понравиться. Я с удовольствием посещал такие мероприятия, когда был маленьким. Если еще поступит такое предложение, обязательно соглашусь принять участие.

Что касается чемпионата мира, хочется, чтобы он прошел у нас не хуже футбольного, несмотря на все сегодняшние вынужденные ограничения. Радует, что идет популяризация волейбола. Думаю, наш вид спорта станет более востребованным и узнаваемым, что станет огромным плюсом для всех нас»,— заключил связующий».

«Приятно пообщаться с детьми. Я знаю, что на их месте я был бы очень счастлив, если бы мастера показывали бы нам что-то особенное, даже простое общение, поговорить, сфотографироваться это очень важно и здорово для ребенка,— отметил капитан «Белогорья» Роман Брагин.— Такие акции, фестивали и сам чемпионат мира дадут новый заряд детям, которые еще только выбирают, каким спортом заняться, чтобы они приходили в секции, играли на улицах, в школах и где только возможно».

После окончания мастер-класса участники закрепили полученные знания и умения под руководством Брагина и Ковалева, сыграв небольшой турнир. Победила, как водится, дружба. И отличное настроение, которое, как и прекрасные воспоминания об этом дне сохранятся в памяти школьников надолго.

источник: «Советский спорт»
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