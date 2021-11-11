Волейболисты провели мастер-класс в Белгороде

Среди гостей школы были Сергей Тетюхин – генеральный менеджер сборной России, директор «Белогорья», а также капитан команды Роман Брагин и связующий Дмитрий Ковалев. Роман Брагин и Дмитрий Ковалев провели для учащихся «Алгоритма успеха» мастер-класс.

Разминка, несколько полезных упражнений и, конечно, отработка их на площадке. Волейбольные профи делились секретами личного опыта и попутно отвечали на самые разные вопросы детей. При этом было хорошо видно, с каким удовольствием взрослые и известные игроки занимались с детьми и с каким восторженным вниманием их слушали ребята и старательно выполняли все советы волейболистов.

«Ощущения в работе с детьми двоякие: с одной стороны, это очень интересно, а с другой, сложно»,— поделился впечатлениями после мастер-класса Дмитрий Ковалев. – Я прекрасно понимаю наших детских тренеров, которым тяжело было справляться с нами в этом возрасте. Но, думаю, получилось хорошо, весело, ребятам должно было понравиться. Я с удовольствием посещал такие мероприятия, когда был маленьким. Если еще поступит такое предложение, обязательно соглашусь принять участие.

Что касается чемпионата мира, хочется, чтобы он прошел у нас не хуже футбольного, несмотря на все сегодняшние вынужденные ограничения. Радует, что идет популяризация волейбола. Думаю, наш вид спорта станет более востребованным и узнаваемым, что станет огромным плюсом для всех нас»,— заключил связующий».

«Приятно пообщаться с детьми. Я знаю, что на их месте я был бы очень счастлив, если бы мастера показывали бы нам что-то особенное, даже простое общение, поговорить, сфотографироваться это очень важно и здорово для ребенка,— отметил капитан «Белогорья» Роман Брагин.— Такие акции, фестивали и сам чемпионат мира дадут новый заряд детям, которые еще только выбирают, каким спортом заняться, чтобы они приходили в секции, играли на улицах, в школах и где только возможно».

После окончания мастер-класса участники закрепили полученные знания и умения под руководством Брагина и Ковалева, сыграв небольшой турнир. Победила, как водится, дружба. И отличное настроение, которое, как и прекрасные воспоминания об этом дне сохранятся в памяти школьников надолго.