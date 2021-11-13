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Финский волейболист Керминен считает, что чемпионат мира в России будет великолепным

13 ноября 2021 15:56

Финский волейболист, либеро московского «Динамо» Лаури Керминен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который состоится в России.

«Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 в России будет великолепным. Надеюсь, ребята хорошо готовятся. К сожалению, Финляндии там не будет, но мы будем смотреть», - приводит слова Лаури пресс-служба оргкомитета турнира.

Напомним, что мировое первенство в России пройдет с 26-го августа по 11 сентября 2022 года. Он станет 20-м в истории Международной федерации волейбола. Матчи чемпионата мира состоятся в 10 российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Отметим, что Россия впервые принимает чемпионат мира по волейболу, СССР последний раз проводили мужской турнир в 1962 году, а женский - в 1978 году. Москва и Санкт-Петербург в 2007 году принимали мужской чемпионат Европы.

Участниками чемпионата мира станут 24 национальные мужские сборные, прошедшие отбор по итогам квалификационных соревнований и на основании рейтинга FIVB.

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