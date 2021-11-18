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Как стать чемпионом? Волейбольные мастер-классы продолжаются

Серия мастер-классов «Играем в волейбол – встречаем Чемпионат мира» с успехом и размахом продолжается. На этой неделе волейбольные праздники прошли в школах Калининграда и Череповца.
Как стать чемпионом? Волейбольные мастер-классы продолжаются
18 ноября 2021 12:58
автор: Олег Чикирис
автор фото: ЖВК «Локомотив» (Калининград)

В средней школе №2 города Череповец большой переполох, радостные возгласы, слышен стук мячей и громкий смех. В гости к школьникам пришли волейболистки местной «Северянки» - серебряный призёр Гран-при Ольга Ефимова, Наталья Решетникова, главный тренер команды Роман Самбурский. Одной из гостий стала 17-летняя Наталья Суворова. Она еще сама школьница, учится в 11 классе и готовится к сдаче выпускных экзаменов. Это особенно важный визит: волейболистка на чемпионате мира среди юниоров в Мексике этой осенью не только выиграла золото со сборной России, но и получила приз MVP – самому ценному игроку турнира. Наглядный пример того, как можно совмещать учёбу, профессиональную карьеру и при этом оставаться подростком, которого интересуют самые разные сферы жизни. Ну и то, что чемпионы среди нас, совсем рядом и всегда готовы что-то подсказать и показать.

Наталья отметила праздничный настрой: «Все ребята занимались с огромным удовольствием – это очень классно!». А как иначе, когда у детей есть возможность побыть на одной площадке с кумирами, пошутить с ними, получить ценные советы да и просто задать любой вопрос – дело ведь даже не в автографах и фотографиях. Дело во впечатлениях, которые сохранятся в памяти школьников надолго.

В Калининградскую школу №44 чемпионки России из «Локомотива» пришли неслучайно: именно здесь учились российские волейболисты, игроки Суперлиги Константин Абаев, Чеслав Свентицкис, Славомир Бярда, Юлия Бровкина.

Школьники во время мастер-класса бок о бок работали с Анастасией Стальной, Марией Воробьевой, Анастасией Жабровой, Викторией Горбачевой – с теми, кого обычно видят только с трибун, что особенно ценно. - Здорово, что наши школьники так любят волейбол! – отметила Мария Воробьева. – Даже мальчишки и девчонки из младших классов занимались с удовольствием. Да и мы всегда рады пообщаться с ребятами, помочь им советом, что-то подсказать.

Затем пять смешанных команд приняли участие в турнире. Игры прошли ярко, эмоционально: не было ни одного матча, в котором отсутствовала бы интрига. И даже команда, ставшая в итоге пятой, не чувствовала себя проигравшей. Тем более, что сувениры от оргкомитета Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022 достались всем без исключения!

В ближайшее время мастер-классы пройдут в Кемерове, Краснодаре, Сосновом Бору Ленинградской области, Красноярске и Магнитогорске, а также Челябинске и Новосибирске.

источник: «Советский спорт»
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