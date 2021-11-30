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«Эти школьники заряжены на 100%»!

В России продолжается серия мастер-классов «Играем в волейбол – встречаем Чемпионат мира!». В последние выходные ноября праздник, посвящённый прекрасной игре с мячом состоялся в Новосибирске.
«Эти школьники заряжены на 100%»!
30 ноября 2021 16:12
автор: Сергей Иванов
автор фото: ВК «Динамо-ЛО»

Мастер-класс для школьников новосибирской гимназии №4 прошел под чутким руководством главного тренера молодежной команды «Локомотив-СШОР» Георги Петрова. Также в волейбольном празднике принимали воспитанники новосибирского клуба Климентий Чирцов, Арсений Кулеш, Даниил Атнюков, Станислав Тряпкин, Сергей Горедулич, Богдан Байдак и Матвей Чекурсков. Игроки провели для школьников разминку, отработали основные волейбольные элементы и стали капитанами шести команд в мини-турнире.

Источник фото: ВК «Динамо-ЛО»

Приветствие участникам от министра физической культуры и спорта, заслуженного мастера спорта СССР Сергея Александровича Ахапова задало тон мероприятию:

– Волейбол – один из самых популярных видов спорта в нашем регионе. У нас много детей, которые не просто его любят, но и занимаются им всерьез. Сегодня мы видим, как у школьников горят глаза, и это неудивительно: сыграть вместе с профессиональными игроками – прекрасный опыт. У участников праздника невероятная возможность тренироваться с четырехкратными победителями чемпионата России – игроками молодежной команды «Локомотива». Традиции нашей волейбольной команды неоспоримы, мы гордимся их результатами на российской и европейской аренах. Сейчас они также показывают красивый, зрелищный волейбол на «Локомотив-Арене». Новосибирск готовится к большому событию, к Чемпионату мира по волейболу FIVB 2022, и мы уверены, что уже в августе на нашей площадке всё пройдет на самом высочайшем уровне. В группе в Новосибирске выступят одни из самых титулованных сборных команд мира, - отметил Сергей Александрович.

Источник фото: ВК «Динамо-ЛО»

Главная задача таких мастер-классов – дать детям возможность почувствовать себя частью этого большого спортивного праздника.

Георги Петров, главный тренер «Локомотива-СШОР»:

– Сперва я увидел, что по всей России начались эти великолепные мастер-классы, и с нетерпением ждал, когда наш «Локомотив» сможет показать себя. Основная команда отправилась в Италию на Лигу чемпионов, и мы с ребятами очень обрадовались, когда нам предложили принять участие в этом празднике волейбола! Даже не ожидал, что мне так понравится проводить мастер-класс – здесь так много детей, которые по-настоящему увлечены волейболом. Девиз Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 – «Волейбол электризует!» – очень подходит Новосибирску. Эти школьники заряжены на 100%! У нас в «Локомотиве» мы чувствуем себя, как одна большая семья. Уверен, что и сегодня ребята почувствовали нашу поддержку. Я вижу, как и мои спортсмены стараются быть для ребят интересными, для них это тоже отличный опыт.

источник: «Советский спорт»
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