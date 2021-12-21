Калининградский «Локомотив» проиграл на тай-брейке польскому «Жешуву» в волейбольной Лиге чемпионов

Калининградский «Локомотив» в гостевом матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов проиграл польском «Жешуву» со счетом 2:3 (17:25, 25:22, 21:25, 25:17, 14:16).

Таким образом, российская команда потерпела первое поражение и с 7 очками опустилась на второе место в группе. Польский клуб с тем же количеством очков, но тремя победами стал лидером квартета.

18 января «Локомотив» примет на своей площадке немецкий «Дрезднер», а «Жешув» сыграет дома с украинским «Прометеем».