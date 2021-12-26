«Зенит-Казань» стал десятикратным обладателем Кубка России по волейболу

«Зенит-Казань» в финале Кубка России победил «Динамо» со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенита» и сборной России Дмитрий Волков, набравший 14 очков, у «Динамо» лучшим бомбардиром стал болгарский диагональный Цветан Соколов, закончивший игру с 11 очками.
Таким образом, казанская команда, которой в этом сезоне руководит Алексей Вербов выиграла десятый Кубок России.
Напомним, что именно бело-голубые были предыдущим обладателем трофея.
источник: «Советский спорт»