«Динамо-Ак Барс» обыграло московское «Динамо» в полуфинале Кубка России

Казанское «Динамо-Ак Барс» победило московское «Динамо» в полуфинале Кубка России. Игра закончилась со счетом 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:22) в пользу команды из Казани.
Самым результативным игроком матча стала диагональный «Динамо-Ак Барс» Саманта Фабрис, набравшая 23 очка, также у казанского клуба 18 очков набрала ее тезка Брисимо, с аналогичной результативностью закончили игру волейболистки московского клуба Наталья Гончарова и Элица Василева.
Во втором полуфинале сегодня сыграют «Ленинградка» и калининградский «Локомотив».
Финал начнется завтра в 16:00 по московскому времени, матч за третье место стартует тремя часами позже. Команды определяют обладателя трофея в Санкт-Петербурге.
источник: «Советский спорт»