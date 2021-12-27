«Локомотив» будет соперником «Динамо-Ак Барс» по финалу волейбольного Кубка России

«Локомотив» победил «Ленинградку» во втором полуфинале Кубка России. Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:17, 25:13, 25:18) в пользу команды из Калининграда.
Напомним, что ранее «Динамо-Ак Барс» было сильнее московского «Динамо» (3:1).
Таким образом, завтра в 16:00 в финале Кубка России на паркет выйдут казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив». После окончания этого матча бронзовые медали разыграют московское «Динамо» и «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, который является хозяином «Финала четырех».
источник: «Советский спорт»