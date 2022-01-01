Трехкратный призер Олимпийских игр Вадим Хамутцких умер 31 декабря

«Белогорье» сообщило о смерти тренера и бывшего волейболиста команды Вадима Хамутцких.
Обстоятельства трагедии не сообщаются, известно, что легендарный спортсмен ушел из жизни накануне 31 декабря.
«Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича», - сообщает пресс-служба волейбольного клуба.
В составе сборной России Хамутцких побеждал на Кубке мира (1999) и Мировой лиге (2002). Также вместе с национальной командой он становился серебряным (200) и дважды бронзовым (2004, 2008) призером Олимпиады . На чемпионате мира он также становился вторым (2002), а с чемпионата Европы увез два «серебра» и две «бронзы».
источник: ВК «Белогорье»