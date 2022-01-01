Названа причина смерти Хамутцких

Бывший главный тренер и директор «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал причину смерти наставника и экс-волейболиста команды Вадима Хамутцких.

«У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород), вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде», - приводит слова Шипулина «РИА Новости».

В составе сборной России Хамутцких побеждал на Кубке мира (1999) и Мировой лиге (2002). Также вместе с национальной командой он становился серебряным (200) и дважды бронзовым (2004, 2008) призером Олимпиады . На чемпионате мира он также был вторым (2002), а с чемпионата Европы увез два «серебра» и две «бронзы».